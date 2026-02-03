Otra vez atraparon a “Corzuela”: estaba robando calzoncillos y medias

El conocido delincuente, con frondosos antecedentes, fue aprehendido dentro de una vivienda. Rápida y efectiva intervención de la Unidad Táctica Motorizada de la Departamental 6 Termas.

03/02/2026

En horas del mediodía de este martes, alrededor de las 12:00, personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.) de la División Prevención – Departamental 6 Termas, logró la reducción y aprehensión de un conocido delincuente, apodado “Corzuela”, tras un hecho de tentativa de robo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se concretó en calle Sarmiento S/N, luego de que la Sala Central de Comunicaciones alertara sobre la presencia de un masculino que habría ingresado a una propiedad con intenciones ilícitas.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a una muchedumbre siguiendo a pie al sospechoso, quien fue rápidamente reconocido como alias “Corzuela”, delincuente conocido en el ambiente policial por su extenso prontuario delictivo.

El sujeto fue interceptado y reducido por el personal actuante, identificándose como Guillermo Elías Belingeri, argentino, de 20 años de edad, con domicilio en calle Juan Manuel de Rosas S/N, barrio España.

Te recomendamos: Dos motociclistas terminaron heridos tras un violento accidente en Las Termas

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la damnificada, Silvia Magali Albarracín, de 47 años, domiciliada en calle Sarmiento S/N, barrio Agua Santa, quien manifestó que escuchó ruidos provenientes del interior de una vivienda de su propiedad. Al verificar la situación, observó al delincuente sustrayendo una caja de cartón por un ventiluz trasero, la cual contenía prendas de vestir varias.

Según se informó, el botín consistía en aproximadamente 40 pares de medias y 20 boxers de niños y de adultos. Al ser descubierto, el sujeto arrojó los elementos sustraídos y emprendió la fuga a pie, siendo alcanzado minutos después por la policía.

Intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, quienes se hicieron cargo del procedimiento, realizando la consulta correspondiente con el Fiscal de Turno, quien dispuso el traslado del imputado al CIS para su examen médico y su posterior comparecencia en sede policial. Asimismo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la U.T.M. – División Prevención, destacándose la rápida y eficaz actuación policial que permitió evitar la consumación del delito