Las tres incógnitas que Gallardo debe resolver en el once de River para enfrentar a Tigre

El Millonario retomó los entrenamientos tras un día libre y ya se enfoca en el partido ante el Matador por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

03/02/2026

El plantel de River retomó este martes los entrenamientos tras un día libre y ya puso la mira en el partido del domingo ante Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. En ese contexto, Marcelo Gallardo deberá tomar decisiones importantes en el armado del equipo, con varias dudas en ataque, el arco y el lateral izquierdo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La modificación obligada estará en ofensiva. Sebastián Driussi, el “9” titular, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y se perderá, al menos, los próximos cuatro partidos. Para reemplazarlo, Maximiliano Salas corre con ventaja. El ex Racing comenzó el año como suplente y sus ingresos no terminaron de convencer, pero Gallardo siempre lo utilizó como referencia de área, por delante de Ian Subiabre, cuyo ingreso implicaría mover a Facundo Colidio al centro. Más atrás aparece Agustín Ruberto, sin minutos en Primera desde 2024.

Beltrán se afirma en el arco

Otra de las certezas del arranque de temporada pasa por el arco. Santiago Beltrán fue una de las grandes sorpresas y mantiene la valla invicta en sus tres partidos oficiales, además de dos amistosos sin recibir goles. Su mejor actuación se dio en el empate ante Rosario Central.

En tanto, Franco Armani ya dejó atrás el desgarro en el gemelo, pero una inflamación en el tendón de Aquiles todavía lo mantiene al margen. Su regreso será manejado con cautela, para evitar una lesión mayor que demande una recuperación prolongada.

La duda en el lateral izquierdo

Por último, Gallardo deberá definir el lateral izquierdo. Matías Viña ya está disponible tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión ante Gimnasia y todo indica que volverá a ser titular para disputar su tercer partido oficial con la camiseta de River.

De todos modos, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de Marcos Acuña. El Huevo no pudo realizar la pretemporada por un traumatismo en el pie y recién sumó minutos frente a Rosario Central. En Arroyito aportó experiencia y orden, aunque se lo notó falto de ritmo, por lo que el uruguayo aparece como la opción más firme para el once inicial.