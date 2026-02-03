El doloroso mensaje de despedida de la novia del árbitro que murió en un accidente en la Patagonia

Micaela Palavecino escribió un conmovedor texto dedicado a Emanuel Leguizamón, que tenía 24 años y perdió la vida cuando volcó la camioneta en la que volvía de dirigir un partido.

03/02/2026

El fútbol argentino continúa conmovido por la muerte de Emanuel Leguizamón, el árbitro de 24 años que falleció tras sufrir graves heridas en un accidente automovilístico ocurrido en Santa Cruz, cuando regresaba de dirigir un partido por el Torneo Regional Federal Amateur. En las últimas horas, su novia, Micaela Palavecino, compartió un doloroso mensaje de despedida en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Amor de mi vida, quisiera escribirte tantas cosas… tu cara está en todos los portales, en las historias de muchísima gente, radios y programas deportivos… me gustaría que fuera por alguno de tus partidos o los logros tan grandes que conseguiste, pero no. Me arrancaste el alma con tu partida, me dejaste vacía y perdida”, escribió la joven.

En otro pasaje, expresó: “Te busco en todos lados, no paro de mirarte, de escucharte, de querer encontrarte en el perfume de tu ropa. Te estábamos esperando en casa, con nuestros hijos como te gustaba decir. Dame fuerzas mi amor, porque por acá no sabemos cómo seguir sin vos”. El mensaje cerró con palabras que reflejan el profundo dolor: “Te extraño a cada momento, te quiero acá conmigo, para siempre como habíamos prometido… Te amo, te amamos. Mi corazón, tuyo siempre”.

Te recomendamos: Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un accidente tras dirigir una final del Torneo Regional

En sus perfiles, Micaela solía mostrarse junto a Leguizamón en viajes, momentos cotidianos y con sus mascotas, imágenes que hoy se transformaron en testimonio del vínculo que los unía.

El trágico accidente

El siniestro vial ocurrió cerca del mediodía del lunes en la zona de Cañadón Minerales, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta Nacional N° 3. La delegación arbitral, integrada por cuatro miembros de la Liga Cultural de Santa Rosa, regresaba a La Pampa tras dirigir el domingo el empate 2-2 entre Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

Según informaron medios locales, el vehículo perdió el control, se despistó hacia la banquina y dio varios tumbos, recorriendo cerca de 200 metros fuera de la calzada hasta quedar completamente destruido. Como consecuencia del impacto, Leguizamón, quien se desempeñó como cuarto árbitro en el encuentro disputado en Río Gallegos, murió en el acto.

Los otros tres integrantes de la comitiva sufrieron lesiones de diversa consideración y permanecen internados en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Homenaje en el Torneo Apertura

Tras conocerse la noticia, la Liga Profesional resolvió rendirle homenaje a Emanuel Leguizamón con un minuto de silencio antes de cada partido de la fecha 3 del Torneo Apertura, en señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos.