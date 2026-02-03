“Enamorado”: la foto de Franco Colapinto mientras se prepara para la segunda tanda de tests de la F1

Franco Colapinto llegó a la fábrica de Alpine en Enstone, Inglaterra, para continuar con la preparación rumbo al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería compartió en redes sociales una imagen del piloto argentino junto al nuevo Alpine A526, un auto que despierta expectativa tras un 2025 para el olvido.

“Enamorado de su nuevo coche”, publicó Alpine en sus cuentas oficiales, acompañando la foto de Colapinto sonriente al lado del monoplaza que ya tuvo sus primeras salidas a pista en Barcelona.

Por estos días, el equipo trabaja en Enstone a la espera del comienzo de la segunda tanda de tests en Bahréin, programada del 11 al 13 de febrero. Allí, el argentino buscará seguir sumando kilómetros y afinar detalles del A526. La tercera y última sesión de pruebas se desarrollará también en Bahréin, entre el 18 y el 20 de febrero, antes del Gran Premio de Australia, que marcará el inicio del campeonato el 8 de marzo.

Balance positivo en los tests de Barcelona

En los ensayos privados de Barcelona, Colapinto acumuló un importante volumen de trabajo a bordo del nuevo Alpine A526. El lunes completó 60 vueltas (279 kilómetros) y el miércoles sumó 58 giros más (270 kilómetros), en una semana intensa y bajo el estricto hermetismo que rige este tipo de pruebas en la Fórmula 1.

El mejor registro del argentino fue de 1′19″150, un tiempo no oficial, aunque suficiente para aparecer 14° en la clasificación general, una referencia alentadora en el proceso de adaptación.

Tras los ensayos, Colapinto escribió en sus redes: “Barcelona terminado!!!!!! buen shakedown pero con muchas ganas de seguir mejorando y conociendo el auto nuevo... nos vemos en Bahréin dentro de unos días!!”, dejando en claro su entusiasmo de cara a lo que viene.