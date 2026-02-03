Día y horario confirmados para la revancha entre Central Argentino y General Paz Juniors

El Albo recibirá al elenco cordobés con la obligación de revertir el resultado sufrido en la ida.

03/02/2026

Central Argentino confirmó este martes el día y horario para la revancha frente a General Paz Juniors, en el marco de la Sexta Ronda (vuelta) del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El Albo recibirá al conjunto cordobés con la obligación de revertir el resultado adverso sufrido en el partido de ida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 20, en el Estadio Dr. Osvaldo Juárez, y contará con la presencia de ambas parcialidades, en un duelo decisivo por el sueño del ascenso.

El cruce ante el Poeta definirá al equipo que avanzará a la siguiente instancia. El ganador de esta llave se medirá con Tucumán Central, a partido único y en cancha neutral, en el choque final que otorgará el ascenso al Torneo Federal A.

Con el respaldo de su gente, Central Argentino buscará hacerse fuerte como local y dar vuelta la serie para seguir en carrera y llegar a la gran final.