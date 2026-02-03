Ingresar
Día y horario confirmados para la revancha entre Central Argentino y General Paz Juniors

El Albo recibirá al elenco cordobés con la obligación de revertir el resultado sufrido en la ida.

03/02/2026

Central Argentino confirmó este martes el día y horario para la revancha frente a General Paz Juniors, en el marco de la Sexta Ronda (vuelta) del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El Albo recibirá al conjunto cordobés con la obligación de revertir el resultado adverso sufrido en el partido de ida.

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 20, en el Estadio Dr. Osvaldo Juárez, y contará con la presencia de ambas parcialidades, en un duelo decisivo por el sueño del ascenso.

El cruce ante el Poeta definirá al equipo que avanzará a la siguiente instancia. El ganador de esta llave se medirá con Tucumán Central, a partido único y en cancha neutral, en el choque final que otorgará el ascenso al Torneo Federal A.

Con el respaldo de su gente, Central Argentino buscará hacerse fuerte como local y dar vuelta la serie para seguir en carrera y llegar a la gran final. 

