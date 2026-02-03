Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
Mundo

Tragedia en Tailandia: un hombre murió aplastado por un elefante frente a su esposa

El hecho ocurrió durante una caminata matutina en un parque nacional; el animal, en celo, ya había causado la muerte de otras dos personas.

03/02/2026

Un hombre de 65 años murió tras ser atacado por un elefante mientras caminaba junto a su esposa en un parque nacional de Tailandia. El ataque ocurrió durante un paseo matutino y fue presenciado por la mujer y otras personas que se encontraban en el lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Jirathachai Jiraphatboonyathorn. De acuerdo con testigos, el elefante se abalanzó repentinamente sobre el hombre, lo sujetó con la trompa, lo arrojó violentamente contra el suelo y luego lo pisoteó.

La esposa del hombre logró escapar ilesa y dio aviso inmediato a los guardabosques del Parque Nacional Khao Yai. El personal de seguridad llegó a la zona en pocos minutos y consiguió ahuyentar al animal, según informó el jefe del parque, Chaiya Huayhongthong.

Pese a la rápida intervención, cuando los equipos médicos arribaron al lugar constataron que el hombre había muerto en el acto. Los reportes indicaron que presentaba graves heridas internas y múltiples fracturas en las extremidades, producto del violento ataque.

Uno de los guardabosques explicó que el elefante se encontraba en período de celo, una condición que puede incrementar significativamente la agresividad de estos animales. Además, confirmó que el mismo ejemplar habría causado la muerte de otras dos personas en el pasado.

Las autoridades del parque no descartan que el animal esté vinculado a otros episodios fatales, por lo que el caso encendió la alarma entre los responsables del área protegida.

Huayhongthong señaló a medios locales que los funcionarios del parque se reunirán el próximo viernes para definir los pasos a seguir. Entre las opciones que se analizan se encuentran la reubicación del elefante en una zona más alejada de visitantes o la implementación de medidas para modificar su comportamiento y reducir el riesgo de nuevos ataques.

TEMAS Tailandia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT