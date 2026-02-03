“Estoy en crisis, estoy destruida”: el desgarrador relato de la madre de los hermanitos fallecidos en Devoto

Los niños murieron intoxicados por monóxido de carbono. Las primeras pericias confirmaron una obstrucción en la ventilación del calefón.

03/02/2026

Tras la tragedia que conmociona a Villa Devoto, habló la madre de los hermanitos de 2 y 4 años que fueron encontrados muertos en un departamento, junto a su niñera, por una intoxicación con monóxido de carbono.

Soledad Sormunen, de 37 años, atraviesa un terrible dolor tras la pérdida de sus dos hijos, María Justina, de 4 años, y Juan Martín, de 2.

Este lunes por la tarde, cuando la mujer volvió del trabajo, encontró a los nenes y a su niñera, María Belén, tirados en el piso de su departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400.

La mujer expresó unas desgarradoras palabras sobre la situación y lo que está viviendo.

“Estoy en crisis, estoy destruida. Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia”, fue la primera reacción de Soledad ante la trágica noticia.

Con respecto a las causas sobre la muerte de sus hijos, las primeras pericias que fueron llevadas adelante por personal de Metrogas indicaron que hubo un problema en el sistema de ventilación del calefón, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono dentro del lugar.

Sobre esto, la mujer contó que no la llamaron para notificarle lo que indicó la inspección. “El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado”, contó.

“La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos”, expresó, destruida.