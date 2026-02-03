Incendio en una vivienda deshabitada de barrio Villa Paulina

No se registraron heridos. Las causas del inicio del fuego están bajo investigación. Trabajó Bomberos Voluntarios de Frías.

03/02/2026

Un incendio se registró en la madrugada de este martes en una vivienda ubicada en calle Fortabat y Senador Salim, del barrio Villa Paulina, en la ciudad de Frías, lo que motivó la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando la Sala Central de Comunicaciones alertó sobre un foco ígneo en el domicilio mencionado. De inmediato, se hizo presente en el lugar el móvil policial U-1192.

Al arribar, los uniformados constataron que la vivienda se encontraba con la puerta abierta y que desde el interior salían llamas, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios de Frías. Minutos después, arribó al lugar el Móvil 2, conducido por el cabo Juan José Villalba, junto al bombero Juan Bertuzzi, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio.

En el lugar, personal policial entrevistó a un vecino colindante, de 72 años, quien manifestó que las personas que residían en esa vivienda se habrían retirado del lugar hace aproximadamente 15 días.