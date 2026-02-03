Impactante video: un policía se defendió de un intento de asalto y mató a un motochorro

El policía disparó mientras seguía conduciendo su motocicleta. Uno de los delincuentes cayó muerto en el lugar. Su cómplice fue herido y detenido.

03/02/2026

El intercambio de disparos entre un policía de 21 años y dos jóvenes que intentaron rapiñarlo este domingo por la noche en la zona de Pajas Blancas quedó registrado en video por una cámara de seguridad.

En las imágenes se puede ver cómo el ataque duró apenas unos segundos y se produjo a toda velocidad por ruta 1, en la intersección con Camino Tomkinson.

El video muestra cómo uno de los jóvenes que intentaban rapiñar dispara al casco del Policía y este responde rápidamente con varios disparos. La moto de los agresores sigue la marcha y el funcionario policial se detiene junto a la ruta, tal y como se puede ver en el video publicado por Info Ciudad del Plata.

¿Cómo fue el ataque?

Un funcionario policial de 21 años abatió en la noche de este domingo a un delincuente e hirió a otro, quienes intentaron rapiñar entre Ruta 1 y Camino Tomkinson, cerca de Pajas Blancas, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte policial al que tuvo acceso El País, el policía –que estaba vestido de particular por ser su día libre– circulaba en su moto por ruta 1 cuando fue interceptado por dos hombres que iban en otra moto “al parecer con intenciones de rapiñarlo”.

Los jóvenes intentaron chocar al Policía y uno de ellos sacó un arma y le disparó, pero no lo hirió puesto que portaba el casco de seguridad.

El Policía, que portaba su arma de reglamento, repelió el ataque disparando cuatro veces contra los agresores, quienes se dieron a la fuga.

Personal policial de Investigaciones de la Zona Operacional IV se dirigió al lugar y ubicó a uno de los autores en el piso, muerto, junto a una moto y un arma de fuego. A pocos metros ubicaron al otro autor, un joven de 18 años, quien confesó que habían intentado rapiñar al policía. El joven, que recibió un disparo en la cadera, fue trasladado al Hospital del Cerro.

La Fiscalía de Flagrancia de 5º Turno dispuso que la Policía Científica realizara pericias en la zona y recogiera las imágenes de las cámaras de seguridad. En tanto, dispuso que el joven hospitalizado quede bajo custodia policial y sea conducido a declarar cuando reciba el alta.