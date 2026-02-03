Las acciones argentinas cayeron hasta un 33% en Wall Street y el riesgo país regresó a la zona de los 500 puntos

Las acciones y los bonos operaron en rojo, el riesgo país regresó a los 500 puntos y los ADR argentinos registraron fuertes bajas en Nueva York.

03/02/2026

Mientras que los agentes financieros locales asimilan los cambios en la conducción del Indec, en medio de la polémica acerca del cambio de metodología para medir la inflación, una ronda de negocios que se tornó negativa en el exterior definió una nueva sesión perdedora para las acciones y los bonos argentinos.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 2,2%, a 3.030.000 puntos, para pasar un rojo promedio del 5% en el inicio de febrero, mientras que los títulos públicos en dólares restaron 0,6% en promedio. En Wall Street, las acciones argentinas registraron caídas de hasta 33 por ciento.

El índice de riesgo país de JP Morgan, en tanto, asciende 10 unidades para la Argentina, en los 503 puntos básicos, luego de un máximo intradía en los 506 enteros y en lo más alto desde el 26 de enero.

El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street se hundía 2%, debido a que las empresas tecnológicas más importantes continuaron su reciente caída. Nvidia cayó más de un 3% ante indicios de un enfriamiento de las relaciones con OpenAI. La insatisfacción de la startup con los últimos chips de inteligencia artificial de Nvidia ha estancado las negociaciones con el fabricante de chips para una inversión de hasta 100 000 millones de dólares, un plan que su director ejecutivo, Jensen Huang, minimizó el lunes. Amazon y Microsoft también perdieron terreno ante la continua liquidación de acciones de software.

En el plano local, los mercados operaban en rojo luego de que el ministro de Economía Luis Caputo confirmara que el país afrontara obligaciones de deuda con el Fondo monetario Internacional que vencieron con el inicio de febrero. Argentina enfrentó el primer vencimiento del año con el FMI por unos 880 millones de dólares, frente a un total anual de unos 4.700 millones de dólares.

“El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEG. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos”, dijo Caputo en la red social “X”.

“Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEG. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, explicó el ministro.

Además, Caputo dijo en una entrevista radial que pese a la baja del riesgo país el país no tiene la intención primordial de emitir deuda en los mercados internacionales. “No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional”, afirmó el ministro.

“La emisión de deuda de Ecuador y apreciación de monedas emergentes son dos factores que ayudan al mercado local”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. “El primero ayuda a la compresión del riesgo país, siendo Ecuador un país comparable con Argentina en los mercados. Mientras que lo segundo ayuda al tipo de cambio real multilateral. Con ello, el rally de bonos tiene más combustible”, estimó.

Por otra parte, las acciones de Vista Energy caían un 8% después de que el Abu Dhabi investment Council está vendiendo una participación por hasta USD 625,1 millones en la compañía.