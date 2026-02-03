La China Suárez habló de su gran presente en Turquía: “Tengo ganas de casarme y volver a ser mamá”

Antes del estreno de “La hija del fuego: la venganza de la bastarda” en la pantalla de eltrece, la actriz conversó con Telenoche y se mostró muy enamorada de Mauro Icardi.

03/02/2026

La China Suárez conversó desde Turquía con Telenoche por el estreno a las 21.15 en la pantalla de eltrece de la ficción La hija del fuego: la venganza de la bastarda y se animó a un divertido ping-pong con Sofía Kotler.

Durante este ida y vuelta, contó que disfruta mucho la estabilidad de su relación con Mauro Icardi y reveló que tiene grandes deseos: desde pasar por el altar hasta agrandar la familia. Además, expuso una anécdota muy divertida de cuando le revisó el celular a una expareja y también dio a conocer cuál es la situación que más le molesta.

Luego, entre risas, admitió que intentó revisar el celular de un ex y no le salió como esperaba: “Lo hice dos veces en mi pasado. No me arrepiento porque se bloqueó. Era un teléfono de otra marca, y yo quise hacer captura y lo bloqueé, porque se hacía la captura distinto, como que tenías que pasar la mano así. No sirvo... a mí me mandan a robar y toco timbre”.

La China también aseguró que nunca perdonaría una infidelidad y se refirió a algunos trascendidos que hicieron ruido en 2025. “Si tengo pruebas ni en pedo te perdono”. Y agregó: “(Mauro) me muestra todo, yo veo todo, y tiene muy claro. Él es igual que yo; en ese sentido está muy claro, y tanto él como yo sabemos que a la primera que veamos algo de la otra persona que falte al acuerdo que tenemos, chau”.

Además, reconoció que se tatuó algo relacionado a su expareja -y todo indica que se trataría de Rusherking, quien contó que una expareja tiene tatuada su boca-.

Por último, contó qué es lo peor que le pueden decir y fue tajante: “Cuando estoy enojada que me digan ‘tranquila’, lo odio. (...) Soy recontraimpulsiva. Y yo pensé que con los años me iba a calmar, pero... No, es que es un calor que me sube que no sé cómo apagarlo”.



