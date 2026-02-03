Fátima Florez habló sobre su relación actual con Milei: “No me gusta rotular, los vínculos van más allá”

Al aire de “Solo una vuelta más”, la humorista habló sobre el mandatario y recordó la performance que realizaron la semana pasada en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

03/02/2026

Fátima Florez conversó este lunes con Diego Sehinkman y no esquivó ninguna pregunta. No solo lanzó algunos comentarios picantes acerca de su performance junto a Javier Milei en el Teatro Roxy de Mar del Plata, sino que también explicó cómo es su relación actual.

“Cantó muy bien”, destacó la humorista sobre la interpretación que hizo el presidente de la Nación de “Rock del Gato”, hit de Los Ratones Paranoicos. Además, destacó que Juanse le mandó un mensaje al mandatario para felicitarlo por el show.

Luego, cuando Ariel Tarico se sumó a la charla imitando al mandatario, la humorista lanzó una picante declaración en referencia a la estrofa de la mencionada canción: “¿Hubo una noche de hotel o no hubo una noche de hotel? Mirá que soy una mujer", lanzó con picardía.

Ya fuera del paso de comedia, aseguró que tiene una excelente relación con el Presidente y evitó dar definiciones sobre su situación sentimental. “Soy una persona muy coherente; cuando la prensa me pregunta, aclaro que no me gustan las etiquetas, los rótulos, los encasillamientos... me ahogan esas cosas”

“Me parece que los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años; yo soy así, quizás sea un poco exagerada en mi manera de definir los vínculos. Soy muy honesta y leal, eso se sabe ver y se aprecia”, concluyó.