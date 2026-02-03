Ingresar
Volcó un camión con ganado en la Ruta Nacional 64 y se registran complicaciones en el tránsito

El accidente ocurrió a la altura del paraje El Quebrachito, entre Las Cañas y Bañado de Ovanta. Vialidad Nacional advirtió por condiciones peligrosas para circular.

03/02/2026

Un camión jaula que transportaba ganado vacuno volcó en la Ruta Nacional 64, a la altura del paraje El Quebrachito, en el tramo comprendido entre Las Cañas y Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, provocando importantes complicaciones en el tránsito.

Por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la calzada, lo que generó una situación de riesgo para los automovilistas, debido a la presencia del rodado siniestrado y de animales en las inmediaciones.

Ante el escenario, Vialidad Nacional emitió una advertencia y solicitó a quienes circulan por la zona extrema precaución, ya que las condiciones para transitar son riesgosas y se registran demoras.

En el lugar trabaja personal policial, vial y de seguridad, abocado a ordenar el tránsito, garantizar la seguridad de los conductores y avanzar con las tareas necesarias para normalizar la circulación y evitar nuevos incidentes.

Desde las autoridades recomendaron respetar las indicaciones del personal apostado sobre la ruta y, en lo posible, evitar el tramo afectado hasta que finalicen los trabajos.

