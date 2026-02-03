Dictaron prisión preventiva para un joven acusado de agredir brutalmente a su pareja

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de la defensa y ordenó que el imputado permanezca detenido por tres meses, tras una violenta agresión ocurrida en diciembre.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en la que la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de Capital solicitó la prisión preventiva para un joven de 24 años, acusado del delito de lesiones graves calificadas en perjuicio de su pareja.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2025, en el Paraje Las Maravillas, departamento Pellegrini, cuando la víctima se dirigió al domicilio de su expareja para pedirle que cuidara a sus hijos, ya que debía viajar para visitar a su padre. En ese contexto, el hombre reaccionó de manera violenta y le propinó un golpe de puño en el rostro, provocándole la pérdida de dos piezas dentales y lesiones con un tiempo de curación superior a los 30 días.

Ante esta situación, la fiscal Andrea Juárez, junto a la instructora Rosario Hernández, requirió la medida de coerción al considerar acreditados riesgos procesales. Por su parte, la defensa solicitó un cambio en la calificación legal y la excarcelación del imputado.

Finalmente, la jueza de Control de Género, Norma Morán, rechazó el planteo defensivo y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de tres meses, mientras avanza la investigación judicial.