Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones en el mar Arábigo

“Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, declaró el portavoz del Comando Central, capitán Tim Hawkins.

03/02/2026

Un avión de combate estadounidense derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CentCom).

El suceso ocurrió a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, cuando el dron Shahed-139 se dirigió hacia el navío con una actitud calificada de “agresiva” y con “intenciones poco claras”, pese a las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses que operaban en aguas internacionales. La aeronave no tripulada fue neutralizada por un F-35C del propio portaaviones, sin que se registraran heridos ni daños materiales en las filas estadounidenses.

“No se tolerará el continuo acoso y las amenazas iraníes en aguas y espacio aéreo internacionales”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en su declaración. CentCom subrayó que “la agresión innecesaria de Irán cerca de fuerzas estadounidenses, socios regionales y buques comerciales incrementa los riesgos de colisión, errores de cálculo y desestabilización regional”.

Horas más tarde, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hostigaron un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses, el Stena Imperative, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado militar, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se aproximaron al petrolero a gran velocidad y amenazaron con abordar y tomar control del mismo. Este incidente se produjo en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos, lo que generó inquietud en los mercados y provocó un aumento en los precios del petróleo.

El incidente también ocurrió el mismo día que otra embarcación que transitaba por el estrecho de Ormuz reportó ser contactada por radio “por numerosas pequeñas embarcaciones armadas”, según el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido del ejército británico. No hubo información de identificación sobre el buque, que continuó hacia el Golfo Pérsico.

El portavoz del Comando Central, el capitán de la Marina Tim Hawkins, precisó que el derribo del dron iraní fue una acción en defensa propia y para salvaguardar tanto el portaaviones como a su tripulación. Ningún miembro del servicio estadounidense resultó afectado durante el suceso, reiteró Hawkins.

Estos episodios se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, mientras diplomáticos intentan relanzar las negociaciones nucleares entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, con la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de la costa iraní, “probablemente ocurrirán cosas malas” si no se alcanza un acuerdo. Trump sostuvo días atrás que Irán “estaba hablando en serio” sobre la posibilidad de un nuevo entendimiento, mientras que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, confirmó que se estaban realizando gestiones para un diálogo.

Los incidentes ocurren tras la represión violenta de protestas antigubernamentales en Irán, considerada la más grave desde la revolución de 1979. La administración Trump, que se abstuvo de intervenir durante la crisis interna iraní, ha exigido concesiones nucleares al gobierno iraní y ha reforzado su despliegue militar en la región, con el grupo de ataque liderado por el Abraham Lincoln como elemento más visible.

El mercado petrolero reaccionó con sensibilidad, alcanzando máximos intradiarios tras conocerse el derribo del dron y el hostigamiento al buque mercante. El mar Arábigo y el estrecho de Ormuz son áreas clave para el tránsito de aproximadamente un tercio del crudo mundial.