Patricia Bullrich confirmó que la reforma laboral está “cerrada en un 95%” y confirmó la sesión para el 11 de febrero

La jefa del bloque libertario en el Senado se reunió con la UCR y otros sectores dialoguistas para ultimar detalles del proyecto.

03/02/2026

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió esta tarde con sus pares dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima se pedirá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán con las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10.

“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central que la Unión Cívica Radical (UCR) tiene en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

También participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. Del lado de silvestres provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció Vischi.