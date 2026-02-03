Ingresar
El sol volvió a mostrar su intensa actividad y anticipa jornadas de intenso calor

El aumento de manchas solares evidencia una fuerte actividad de nuestra estrella, que no solo impacta en las altas temperaturas, sino que también podría generar auroras en los próximos días, según especialistas en observación astronómica.

03/02/2026

En medio de jornadas marcadas por el calor intenso, el sol volvió a dar señales claras de su poderosa actividad. A través de observaciones realizadas con un telescopio refractor 70x400, ocular de 20 mm y filtro solar, se pudo registrar un incremento notable en la cantidad de manchas solares, un indicador directo del nivel de actividad de nuestra estrella.

El aficionado en astronomía Dante Farías, en diálogo con Diario Panorama, explicó que estas manchas solares son regiones donde el campo magnético solar es más intenso y la temperatura superficial es levemente menor que el resto del sol. Sin embargo, su presencia está asociada a liberaciones de energía que pueden tener efectos directos en la Tierra.

Como toda estrella, el Sol nos brinda luz y calor. Pero cuando aumenta su actividad, también se incrementan fenómenos que pueden impactar en nuestro planeta”, señaló Farías. En ese sentido, advirtió que el crecimiento de las manchas solares podría derivar en tormentas solares capaces de provocar auroras en los próximos días, especialmente si se producen eyecciones de masa coronal dirigidas hacia la Tierra.

Además del impacto visual que pueden generar estos fenómenos en latitudes inusuales, la actividad solar intensa también suele estar asociada a olas de calor, alteraciones en sistemas de comunicaciones, y posibles efectos sobre satélites y redes eléctricas.

Más allá de las altas temperaturas que estamos atravesando, el sol vuelve a mostrarnos de lo que es capaz día a día. Son regalos del universo que vale la pena observar y comprender”, reflexionó Farías.

Mientras tanto, especialistas recomiendan extremar los cuidados ante el calor persistente y seguir de cerca los informes científicos que monitorean la evolución de la actividad solar, un recordatorio constante de la poderosa influencia del sol sobre la vida en la Tierra.

TEMAS Sol Astronomía

