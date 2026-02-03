Las Guerreras del K-Pop ofrecerán doble función este viernes en CineSunstar

El espectáculo infantil-familiar, inspirado en el fenómeno del K-Pop, se realizará este viernes 6 de febrero, a las 18 y 20 horas. La propuesta combina música, danza y relato escénico, con una puesta pensada para infancias y preadolescentes.

03/02/2026

El Cine Sunstar, del complejo Portal Santiago del Estero, será escenario de la presentación de Las Guerreras del K-Pop, un espectáculo que retoma elementos del pop coreano y los adapta a un formato teatral en vivo. Las funciones están previstas para las 18 y 20 horas, y forma parte de una gira que recorre distintas ciudades del país.

Bajo el título Primera Misión K-Pop, la puesta propone una historia que se articula a partir de coreografías grupales, música y vestuarios de estética contemporánea. El relato pone el foco en valores como la valentía, la superación personal y el trabajo colectivo, ejes que atraviesan el desarrollo escénico y ordenan las distintas escenas del espectáculo.

La llegada de Las Guerreras del K-Pop al Cine Sunstar se suma a la agenda cultural de verano en Santiago del Estero, con una oferta que apunta a diversificar las propuestas destinadas a las infancias y a incorporar lenguajes escénicos actuales. El espacio, ubicado en uno de los principales centros comerciales de la ciudad, ofrece un entorno accesible y equipado para este tipo de producciones.

Las entradas para las dos funciones del viernes 6 de febrero, a las 18 y 20 horas, en el Cine Sunstar (Portal Santiago del Estero), se encuentran disponibles en etickets.com.ar.