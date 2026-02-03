Caso Carrión Alzogaray: el imputado se abstuvo de declarar en la indagatoria

La audiencia se realizó este martes en el Ministerio Público Fiscal. El joven está acusado por tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores, con agravantes por involucrar a niños de 13 años.

03/02/2026

Este martes se llevó a cabo la declaración indagatoria de Santiago Jorge Carrión Alzogaray, imputado por el delito de tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, calificado por involucrar a menores de 13 años. Durante el acto procesal, el acusado se abstuvo de declarar, haciendo uso de su derecho, asistido por sus abogados defensores Sol Herrera y Javier Leiva.

La audiencia se desarrolló en la ciudad Capital, ante la Unidad Fiscal de Investigación y Circunscripción Capital, a cargo de la fiscal Cecilia Larred, donde se le hizo conocer formalmente el hecho que se le atribuye y las evidencias reunidas en su contra.

Según consta en la causa, el imputado está acusado de que, el 30 de agosto de 2024, de manera consciente y voluntaria, habría distribuido material de abuso sexual infantil a través de la aplicación WhatsApp, en un grupo denominado “intercambio cp y violaciones al privado”, permitiendo el acceso de terceros a dicho contenido. En al menos uno de los tres videos enviados, se habría involucrado a un menor de 13 años, lo que agrava la calificación legal.

La investigación se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en Estados Unidos, remitido a la Unidad Fiscal de San Juan, desde donde se dio aviso a la Justicia santiagueña. En el expediente obran informes técnicos forenses, actuaciones del Departamento de Trata de Personas, actas de procedimiento, secuestros e informes de identificación y detención, entre otras medidas.

Durante la indagatoria, se le recordó al imputado que podía abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad, derecho que finalmente ejerció.

La causa continúa su trámite judicial, a la espera de nuevas resoluciones por parte del Ministerio Público Fiscal en relación a la situación procesal del imputado.