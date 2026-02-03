Salta: entró por el techo, atacó a su ex con un machete y amenazó con hacer explotar una garrafa frente a su hija

Un estremecedor episodio de violencia de género ocurrió en la localidad salteña de Urundel, donde un hombre de 34 años violó una restricción de ingreso al hogar, irrumpió de madrugada en la vivienda de su ex pareja y la atacó con un machete delante de su hija de 4 años.

El hecho se registró alrededor de las 1.30 de la madrugada en una casa ubicada sobre calle Belgrano. Según consta en la denuncia, el agresor llegó al domicilio y comenzó a golpear violentamente la puerta. La mujer lo atendió desde una ventana y advirtió que el hombre presentaba lesiones visibles y el rostro ensangrentado, por lo que dio aviso inmediato a la Policía y le recordó que tenía prohibido acercarse por orden judicial.

Lejos de retirarse, el sujeto se tornó aún más agresivo, la insultó y accedió a la vivienda por el techo. Una vez dentro, persiguió a la víctima hasta una habitación donde se encontraba la niña y allí la golpeó, la amenazó de muerte y la atacó con un machete, además de propinarle patadas y golpes de puño.

La violencia escaló cuando el hombre se dirigió a la cocina, tomó una garrafa e intentó hacerla explotar con un encendedor, mientras continuaba con las amenazas. La mujer relató que este tipo de conductas eran habituales cuando el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Si bien la menor presenció toda la escena, no sufrió agresiones físicas.

Minutos después, efectivos policiales forzaron la entrada al domicilio. En ese momento, la víctima logró tomar a su hija y salir de la vivienda para recibir asistencia médica. El agresor arrojó la garrafa y escapó por la parte trasera de la casa.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó provisoriamente al acusado por violación de domicilio, lesiones agravadas con arma, amenazas de muerte y el uso de un elemento potencialmente explosivo. Además, solicitó que el hombre permanezca detenido y dispuso medidas de protección urgentes para la mujer y la niña.