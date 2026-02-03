Humanidades lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior

Es una capacitación con certificación universitaria y modalidad semipresencial.

03/02/2026

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE puso en marcha una nueva propuesta de formación orientada a profesionales del área de las Ciencias Sociales que buscan habilitarse para la docencia en el Nivel Superior. Se trata del Trayecto Pedagógico para las Prácticas de la Enseñanza, una capacitación con certificación universitaria y modalidad semipresencial.

El trayecto cuenta con una carga horaria total de 720 horas, se desarrollará a lo largo de un año y se encuentra avalado por la Resolución CD FHCSyS N° 202/2024. La propuesta está destinada a abogados, contadores, escribanos, licenciados en Ciencias Políticas, Economía y Derecho, así como a técnicos y profesionales de áreas afines a las Ciencias Sociales, que cuenten con título de nivel superior, terciario o universitario.

Según se informó desde la unidad académica, el cursado contempla dos encuentros mensuales, uno de carácter presencial -los días sábados en la sede de la Facultad de Humanidades- y otro en modalidad virtual, lo que permite articular instancias de formación teórica y práctica.

El inicio de clases está previsto para el sábado 14 de marzo, y la propuesta habilita formalmente para el ejercicio de la enseñanza en el Nivel Superior, constituyéndose en una herramienta clave para quienes buscan fortalecer su formación pedagógica y ampliar su campo de inserción profesional.

Para realizar consultas o acceder a mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 385-5854901 o 385-5738666, o bien ingresar al sitio web oficial de la Facultad de Humanidades de la UNSE.