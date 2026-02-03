Con un recibimiento sin honores, Trump se reunió con Gustavo Petro en la Casa Blanca tras meses de tensión

No hubo declaraciones ni acceso a la prensa ni guardia militar.

03/02/2026

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, mantuvieron este martes una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca y sin acceso a la prensa.

Trump incluso no permitió la entrada de periodistas al Despacho Oval para formular preguntas, como es habitual en sus encuentros con mandatarios extranjeros. Fotografías oficiales distribuidas por la Presidencia colombiana, muestran a Trump y Petro cuando se estrechan la mano en la Columnata Oeste y luego sentados en la Oficina Oval.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump entró “con muy buena disposición” a la reunión, que duró alrededor de dos horas. “El presidente Trump prefiere la diplomacia, y eso es lo que estamos viendo hoy aquí en la Casa Blanca”, indicó.

En la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante su encuentro, Trump le dijo a Petro que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice la nota con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.

Petro publicó, además, otra foto del libro ‘Trump, the art of the deal’ que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: “Eres genial”.

“¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”, señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto.

La delegación estadounidense la completaron el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno.

Por parte de Colombia, participaron la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; y el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Petro no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.

Ambos presidentes mantuvieron fuertes encontronazos en los últimos tiempos. Incluso, Trump llegó a calificar a Petro como líder narco.

El colombiano llegó a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia, pero no fue recibido en la puerta ni por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.

Esta es la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.