¡Bombazo! Cuti Romero se irá de Tottenham en junio y ya tiene un posible destino

El argentino, capitán de los Spurs y que atraviesa una temporada muy fructífera en cuanto a cantidad de goles convertidos, dejará el club luego de varios posteos pegándole a la dirigencia del equipo.

03/02/2026

Pese a ser uno de los referentes defensivos de Tottenham y atravesar una temporada destacada también en ataque, Cristian “Cuti” Romero tiene decidido abandonar el club londinense en el próximo mercado de pases europeo. El zaguero de la Selección Argentina ya recibió sondeos desde España y su posible futuro estaría en Atlético de Madrid.

El interés del Colchonero no es nuevo y fue ratificado públicamente por Diego Simeone, quien tras la derrota 4-0 ante PSG en el Mundial de Clubes fue contundente: “¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador”. Además, desde medios españoles aseguran que Real Madrid podría llegar a ofertar hasta 100 millones de euros por el cordobés, aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal. También hubo acercamientos desde Arabia Saudita.

La salida del defensor no será sencilla. Tottenham lo tiene tasado en 60 millones de libras, su contrato se extiende hasta junio de 2029 y su peso dentro del equipo es determinante. A eso se suma la postura del presidente de los Spurs, Daniel Levy, conocido por su dureza en las negociaciones.

En paralelo, Romero dejó en claro su malestar con la dirigencia a través de varios posteos en Instagram. Tras la derrota 3-2 ante Brentford, en medio de una racha negativa de solo una victoria en seis partidos, lanzó un mensaje directo: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”. Sus palabras fueron respaldadas por compañeros como Richarlison y Pedro Porro.

Días después, luego del empate ante Manchester City tras remontar dos goles, volvió a apuntar contra la conducción por la falta de profundidad del plantel: “Quería estar disponible para ayudarlos, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles, increíble pero cierto y vergonzoso”, escribió el campeón del mundo.

Más allá del ruido institucional, el presente futbolístico del cordobés es uno de los mejores de su carrera. En la actual temporada acumula seis goles y cuatro asistencias en 27 partidos, incluido un tanto de chilena ante Newcastle, mostrando una faceta ofensiva poco habitual.

Así, el futuro del campeón del mundo en Qatar 2022 se perfila como una de las grandes novelas del próximo mercado de pases en el Viejo Continente, con Madrid como posible nuevo destino.