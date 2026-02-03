El ministro de Seguridad de Axel Kicillof le contestó a Jorge Macri: “Tenga un poco de dignidad”

“No intente aleccionar a nadie”, lanzó Javier Alonso al jefe de Gobierno porteño, quien había alertado sobre delitos cometidos contra efectivos de la Policía de la Ciudad.

03/02/2026

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le contestó este martes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había alertado sobre delitos cometidos contra efectivos de la Policía de la Ciudad que residen en el conurbano, y le pidió que “tenga un poco de dignidad”.

“Si usted cree que los delitos contra policías de la Ciudad que viven en la Provincia forman parte de un crimen organizado en su contra, denúncielo ante la Justicia, donde corresponde. No haga discurso político con el dolor de las víctimas”, le recriminó el funcionario de Axel Kicillof.

A través de un posteo en su cuenta de la red socia, Alonso le reclamó a Jorge Macri que “sea serio” y que “tenga un poco de dignidad”.

“No intente aleccionar a nadie cuando, desde que asumió, no pudo resolver lo grave, como el crecimiento del delito y la violencia, ni siquiera lo básico: los olores nauseabundos que convirtieron a una de las ciudades más lindas del mundo en un lugar prácticamente intransitable”, cuestionó.

En otro tramo de la publicación, el titular de la cartera de Seguridad comentó que “en la región metropolitana del AMBA viven y circulan más de 15 millones de personas”, lo que convierte a Buenos Aires (Ciudad y conurbano) en “la más grande, densa y compleja de la Argentina, y una de las mayores de América Latina”.

“Millones cruzan a diario, de un lado a otro, la General Paz, y miles, lamentablemente, son víctimas del delito”, apuntó Alonso.

“Ese flagelo lo abordamos trabajando con seriedad, y los datos demuestran que los más importantes indicadores del delito bajan año a año”, destacó.

También resaltó que “la Ciudad de Buenos Aires tiene, desde hace 70 años, una población estable de alrededor de 3 millones de habitantes y el presupuesto per cápita más alto del país”.

“Con semejante previsibilidad y recursos, no puede explicar que bandas criminales se instalen en su Ciudad con total impunidad y cometan atrocidades, como ocurrió el año pasado en Florencio Varela”, arremetió.

“Sea serio. Y tenga un poco de dignidad”, sentenció Alonso en el final de su respuesta a Jorge Macri.