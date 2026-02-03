Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
WhatsApp

La segunda velada del programa Clodomira Activa fue un éxito rotundo

Los vecinos participaron y disfrutaron del despliegue de la comparsa Las Fashion.

03/02/2026

Los clodomirenses disfrutaron a pleno de la segunda jornada de la edición 2026 del programa Clodomira Activa, con la masiva concurrencia de vecinos de esta ciudad y de poblaciones aledañas del departamento Banda, quienes pudieron bailar y cantar con artistas locales, además de empezar a sentir el ritmo del carnaval con un gran despliegue de la reconocida comparsa Las Fashion.

La actividad, impulsada por el intendente Daniel Ruiz a través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, forma parte de las propuestas de cada verano y se consolida cada año con la presencia de público de todas las edades, además de emprendedores y feriantes que se suman a este espacio de encuentro en comunidad.

El director de Cultura, Lito Lazarte, destacó la afluencia de los vecinos que pudieron disfrutar del espectáculo artístico que ofrecieron Armando Herrera, El Profe Jairo Garnica y Jorge “Peke” Bonardi, a quienes agradeció por su participación en esta fiesta del pueblo clodomirense.

También hubo un especial reconocimiento para los integrantes de la Academia Municipal Raíces Santiagueñas, que hicieron un vistoso despliegue de danzas tradicionales que cautivó al público.

De la misma manera, la comparsa Las Fashion llevó el ritmo y el brillo del carnaval a la Plaza General San Martín, que se movió al ritmo de los tambores en una colorida presentación que fue muy celebrada por la gente.

TEMAS Clodomira

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT