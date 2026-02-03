Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
Policiales

Tragedia en Frías: un joven murió ahogado en el río Albigasta

La víctima fue identificada como Alberto Medina, de 21 años. El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por la Justicia.

03/02/2026

Un trágico episodio generó profunda consternación en la ciudad de Frías, donde un joven de 21 años perdió la vida tras ahogarse en el río Albigasta, en circunstancias que aún son materia de investigación.

La víctima fue identificada como Alberto Medina, quien, de acuerdo con las primeras informaciones, habría tenido dificultades mientras se encontraba dentro del cauce del río, lo que derivó en el fatal desenlace. Por el momento, no se precisaron mayores detalles sobre cómo se produjo el incidente ni si el joven se encontraba acompañado al momento del hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), quienes fueron los primeros en arribar y procedieron a resguardar la zona, hasta la llegada del resto de las autoridades y la intervención de los organismos correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, no se emitió un parte oficial ampliado, y se aguarda información adicional por parte de la Policía y la Fiscalía interviniente, que trabajan para esclarecer lo sucedido.

El hecho provocó un fuerte impacto entre familiares, amigos y vecinos, quienes lamentan la pérdida del joven.

TEMAS Busqueda Frías

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT