La TV en caída libre: enero marcó el peor encendido de los últimos 20 años

Enero cerró con apenas 11,8 puntos de encendido acumulado en la TV abierta, marcando el peor registro de los últimos 20 años y profundizando la crisis de audiencia.

03/02/2026

La televisión abierta atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La pérdida sostenida de audiencia, la repetición de formatos y la crisis presupuestaria de los canales se reflejaron con claridad en los números de enero, que se convirtió en el mes de menor encendido de los últimos 20 años.

Según los datos de rating, el encendido acumulado de los siete canales de aire fue de apenas 11,8 puntos, lo que representa una caída de dos puntos respecto del mismo mes de 2025, una baja que ya resulta estructural y difícil de revertir. Ningún programa logró promediar dos dígitos, con una excepción relativa: MasterChef Celebrity, que Telefe mide dividido en dos segmentos y que aun así apenas logró sostener cifras competitivas para el contexto actual.

En el ranking por canales, Telefe se mantuvo como líder con 5,4 puntos, siendo el único que conservó durante el verano una grilla similar a la del resto del año. Lo siguieron eltrece, con 3 puntos; América, con 1,6; elnueve, con 1,3; y la Televisión Pública, con 0,3 puntos.

Los programas que sostuvieron a cada señal

Cada emisora se apoyó en sus clásicos. En Telefe, la primera parte de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity fue lo más visto del mes con 11 puntos, aunque al considerar ambos envíos, el promedio rara vez alcanzó los dos dígitos. El encargado fue el ciclo más rendidor de eltrece, con 4 puntos de promedio.

En América, LAM lideró la señal con 2,8 puntos, seguido por Bendita, que promedió 2,4. En la Televisión Pública, impulsado por los festivales de verano, Se siente Argentina alcanzó 1,1 puntos, confirmando una tendencia histórica: las fiestas populares suelen rendir en la pantalla estatal, independientemente del contexto político.

El ranking mensual y la polémica por los números

Los diez programas más vistos de enero fueron de Telefe, entre ellos varias emisiones de MasterChef, la edición especial de Juego chino con Ángel Di María (8 puntos), Pasapalabra (7,3), Por el mundo (7,2), el segmento de streaming Ferné con Grego junto a Telefe Noticias (6,5), El noticiero de la gente (6,1) y la novela turca La traición, con el mismo promedio.

En cuanto a la discusión generada por los números de Bendita, vale recordar que en enero de 2025 el ciclo promedió 2,7 puntos. Teniendo en cuenta la caída general del encendido, el resultado de este año se encuentra en línea con las métricas del mes. Además, fue nuevamente lo más visto de elnueve, por lo que el balance interno resulta positivo.

Estrenos, expectativas y el refugio en lo vintage

Entre los estrenos, La cocina rebelde, con Jimena Monteverde, logró un desempeño aceptable en un horario históricamente difícil para eltrece: debutó con 3,1 puntos, tuvo un pico de 4,2 y cerró el mes con un promedio de 2,7. Distinto fue el caso de The Balls!, con Benjamín Vicuña, que alcanzó 2,3 puntos de promedio, con jornadas por debajo de los dos puntos.

Las expectativas ahora están puestas en Gran Hermano: generación dorada, el reality que conduce Santiago del Moro y que históricamente logró captar público ajeno al consumo televisivo tradicional. Más adelante, el gran alivio podría llegar con el Mundial de fútbol de 2026, que en ediciones anteriores colocó a los eventos deportivos entre los programas más vistos, muchos de ellos por encima de los 20 puntos de rating.

Mientras tanto, los ciclos clásicos continúan dando señales claras sobre las preferencias de la audiencia: El Zorro promedió 3,8 puntos y fue el segundo programa más visto de eltrece, mientras que La familia Ingalls alcanzó 3,1 y se ubicó entre los cinco ciclos más vistos del sábado.

Los números hablan por sí solos. Resta saber si los programadores estarán dispuestos a escucharlos.