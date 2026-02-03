Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 FEB 2026 | 25º
X
País

Caputo desmintió que la inflación de enero con el método Lavagna fuera a dar más alta

El ministro de Economía aseguró que la nueva metodología del Indec, que impulsaba Marco Lavagna, arrojaba “una décima menos" que el indicador actual.

03/02/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó hoy que la nueva fórmula que iba a aplicar el Indec para medir la inflación de enero diera más que la metodología actual, que seguirá vigente tras la salida del titular del organismo estadístico, Marco Lavagna. "De hecho daba una décima menos que el índice actual", indicó Caputo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La aclaración la realizó un día después de anunciar la salida del titular de Lavagna, tras reconocer que su renuncia estaba relacionada con la postergación de la aplicación de la nueva metodología de medición.

El titular del Palacio de Justicia desmintió las versiones que circularon en distintos medios y le respondió al periodista Eduardo Feinmann, que fue uno de los que brindó esa información, al asegurar que el IPC de enero con la medición de Lavagna daba por encima del 3%.

"Eso es falso Eduardo Feinmann. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos", indicó el ministro al citar una nota de Radio Mitre en la que Feinmann explicaba los motivos del alejamiento de Marco Lavagna del Indec.

Feinmann le contestó entonces al ministro: "Lo tomo Luis Caputo. Ese era el comentario en distintos círculos periodísticos".

Qué dijo Feinmann

“Hicimos una nota con Luis Caputo, el Ministro de Economía, y esa misma nota provocó unos dichos, de parte del Ministro, que provocaron la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC“, inició el periodista su explicación en Radio Mitre.

Caputo había anticipado un días atrás en una entrevista en el mismo medio con Feinmann que la inflación de enero iba a rondar el 2,5%. Pero el periodista precisó que "tenía otro numerito el titular del INDEC“.

“Parece que el titular del INDEC tenía entre 3.1 y 3.5, más o menos por ahí”, agregó sobre la situación para que Guillermo Laborad agregara: “Porque le da, en lo que iba a ser la nueva metodología, una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos".


LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: hallaron sin vida a una reconocida peluquera del barrio Usina
  2. 2. Independiente no pudo con San Isidro y cayó en el debut de Fernando Rivero
  3. 3. Lali Espósito salió a bancar a Nicki Nicole tras las críticas que recibió por su paso por los Grammy
  4. 4. Lanza un trayecto pedagógico para la práctica de la enseñanza en el Nivel Superior
  5. 5. Causa Cuadernos: denunciaron penalmente al chofer Oscar Centeno por presuntas falsedades como "arrepentido"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT