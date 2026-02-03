Caputo desmintió que la inflación de enero con el método Lavagna fuera a dar más alta

El titular del Palacio de Justicia desmintió las versiones que circularon en distintos medios y le respondió al periodista Eduardo Feinmann, que fue uno de los que brindó esa información, al asegurar que el IPC de enero con la medición de Lavagna daba por encima del 3%.
"Eso es falso Eduardo Feinmann. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco (Lavagna) y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos", indicó el ministro al citar una nota de Radio Mitre en la que Feinmann explicaba los motivos del alejamiento de Marco Lavagna del Indec.
Feinmann le contestó entonces al ministro: "Lo tomo Luis Caputo. Ese era el comentario en distintos círculos periodísticos".
Qué dijo Feinmann
“Hicimos una nota con Luis Caputo, el Ministro de Economía, y esa misma nota provocó unos dichos, de parte del Ministro, que provocaron la renuncia de Marco Lavagna como titular del INDEC“, inició el periodista su explicación en Radio Mitre.
Caputo había anticipado un días atrás en una entrevista en el mismo medio con Feinmann que la inflación de enero iba a rondar el 2,5%. Pero el periodista precisó que "tenía otro numerito el titular del INDEC“.
“Parece que el titular del INDEC tenía entre 3.1 y 3.5, más o menos por ahí”, agregó sobre la situación para que Guillermo Laborad agregara: “Porque le da, en lo que iba a ser la nueva metodología, una mayor ponderación a las tarifas de servicios públicos".