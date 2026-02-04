Los boliches más grandes de Santiago del Estero tienen su propio carnaval

Uriel Lozano, Cachumba, Dani Hoyos y Agrupación Marilyn encabezarán la grilla de shows en vivo, en una noche que incluye el sorteo de un auto 0 km y la fusión de Plan B, Corona, SKY Club, Crashon, Clubber y Malibú.

04/02/2026

El domingo 8 de febrero, Santiago del Estero vivirá una de las noches más convocantes del verano con una nueva edición de Carnaval Épico, el evento que reúne a los boliches más importantes de la provincia en una celebración sin precedentes.

La propuesta tendrá lugar en el Predio Judiciales del Parque Aguirre, con apertura de puertas desde las 19 horas, y una organización pensada para disfrutar del carnaval a pleno, combinando música en vivo, fiesta y una experiencia única para el público.

Una grilla de artistas para una noche inolvidable

Carnaval Épico contará con una potente grilla artística encabezada por Uriel Lozano, Cachumba, Dani Hoyos y Agrupación Marilyn, referentes indiscutidos de la música tropical y popular, que harán vibrar al público durante toda la noche. La propuesta se completa con la participación de otros artistas invitados, en un espectáculo pensado para todos los gustos.

El evento marca un hito al reunir en una misma noche a Plan B, Corona, SKY Club, Crashon, Clubber y Malibú, consolidando una propuesta que promete concentrar a miles de personas en un solo lugar.

Fiesta, promociones y un premio mayor

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que las damas ingresan gratis hasta las 20 horas. Además, quienes asistan al evento participarán del sorteo de un auto 0 km, cuyo sorteo se realizará el 16 de febrero, sumando un atractivo extra a una noche que promete ser histórica.

Carnaval Épico se perfila como el carnaval donde se junta todo Santiago, con música, alegría y una puesta en escena pensada para vivir el verano a lo grande.

¡No te quedes afuera! Este domingo 8 de febrero, el Parque Aguirre será el epicentro del carnaval del que todos van a hablar.