La Liga Santiagueña ya tiene fechas de inicio para la temporada 2026

La Primera División y la Reserva arrancan el 12 de abril, mientras que las Divisiones Formativas comenzarán una semana antes.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el calendario de inicio para sus competencias oficiales de la temporada 2026. La actividad se pondrá en marcha primero con las categorías juveniles y luego será el turno de los torneos superiores, en un año que promete una agenda cargada.
El sábado 4 de abril de 2026 comenzarán a disputarse las Divisiones Formativas, dando el puntapié inicial al movimiento en las canchas de toda la provincia. Como cada temporada, los torneos juveniles marcarán el ritmo del semillero santiagueño y reunirán a cientos de chicos en competencia.
Por su parte, el domingo 12 de abril de 2026 será el debut oficial de la Primera División y la División Reserva. Ese fin de semana se levantará el telón del fútbol grande de la Liga, con el regreso de los clásicos, las rivalidades históricas y la expectativa de los clubes por pelear el campeonato.