La Liga Santiagueña ya tiene fechas de inicio para la temporada 2026

La Primera División y la Reserva arrancan el 12 de abril, mientras que las Divisiones Formativas comenzarán una semana antes.

04/02/2026

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el calendario de inicio para sus competencias oficiales de la temporada 2026. La actividad se pondrá en marcha primero con las categorías juveniles y luego será el turno de los torneos superiores, en un año que promete una agenda cargada.

El sábado 4 de abril de 2026 comenzarán a disputarse las Divisiones Formativas, dando el puntapié inicial al movimiento en las canchas de toda la provincia. Como cada temporada, los torneos juveniles marcarán el ritmo del semillero santiagueño y reunirán a cientos de chicos en competencia.

Por su parte, el domingo 12 de abril de 2026 será el debut oficial de la Primera División y la División Reserva. Ese fin de semana se levantará el telón del fútbol grande de la Liga, con el regreso de los clásicos, las rivalidades históricas y la expectativa de los clubes por pelear el campeonato.