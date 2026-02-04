Central Córdoba ya conoce las autoridades para recibir a Unión por el Apertura

Andrés Merlos será el árbitro del duelo del viernes en el Madre de Ciudades. El Ferroviario busca cortar su mal arranque y terminar con la sequía de gol.

04/02/2026

Central Córdoba ya tiene autoridades confirmadas para su partido ante Unión, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará este viernes 6 de febrero desde las 21.00 en el estadio Madre de Ciudades, donde el Ferroviario intentará cambiar su imagen tras un inicio preocupante.

La AFA designó a Andrés Merlos como juez principal, acompañado por José Castelli y Mauro Ramos Errasti como asistentes. El cuarto árbitro será César Ceballo, mientras que en el VAR estarán Álvaro Carranza y Bruno Amiconi.

El presente del conjunto santiagueño no es alentador. En tres fechas todavía no pudo ganar: cayó 1-0 ante Gimnasia de Mendoza como local, luego empató 1-1 frente a Atlético Tucumán y volvió a perder 1-0 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Más allá de los resultados, la principal preocupación pasa por la falta de gol, un déficit que el equipo necesita corregir con urgencia.

Volver a jugar en casa aparece como una oportunidad clave para reaccionar. Central Córdoba necesita sumar y recuperar confianza ante su gente, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su arranque de campeonato.