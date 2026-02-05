“La China es Claudia Schiffer”: polémica por un comentario de Beto Casella sobre Wanda Nara

Casella realizó una comparación que despertó críticas y reabrió el debate sobre los discursos en los medios.

Hoy 08:14

Beto Casella habló de la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez, un tema que se instaló en la farándula desde hace años y que todos los días suma un nuevo capítulo. Durante la conversación con el panel de Intrusos (América) también hizo un polémico comentario sobre el cuerpo de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y en las redes lo tildaron de “antiguo”.

“A mí me da que Wanda un poco hubiera querido tener... bah, la China es más hegemónica, naturalmente. Ella algo se tuvo que hacer. Está bien, hay bisturí. La otra (Eugenia) se levanta a la mañana y es así. La China es Claudia Schiffer", lanzó.

El expresentador de Bendita (Canal 9) aseguró que pese a la belleza de Suárez, las chicas se identifican más con Wanda porque es más popular. “Tenía 20 años y ya manipulaba a los productores”, agregó. Sus palabras no cayeron muy bien en X, donde varios usuarios pusieron el grito en el cielo.

“Muy funable lo que dijo”, “Se le fue la moto con la comparación”, “Wanda es una bomba”, “¿Con hegemónica se refiere a más atractiva?“, ”Típico pensamiento de dinosaurio. ¡Que se actualice!“, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.