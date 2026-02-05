Hamburgo Compañía de Seguros lanza un sorteo para acompañar el inicio del ciclo lectivo

La firma presentó la iniciativa “Comprometidos con el futuro”, que entregará 10 mochilas con útiles escolares a niñas y niños de Santiago del Estero, como parte de su compromiso con la educación y las familias.

Hoy 09:03

En el marco de su compromiso con la educación y el futuro de los más chicos, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó el sorteo “Comprometidos con el futuro”, una iniciativa pensada para acompañar a las familias en el comienzo del ciclo lectivo.

El sorteo contempla la entrega de 10 mochilas equipadas con útiles escolares, destinadas a niñas y niños de la provincia de Santiago del Estero, con el objetivo de brindar apoyo concreto y seguir apostando a la educación como pilar fundamental de la sociedad.

Para participar, los interesados deberán cumplir con los siguientes pasos:

* Seguir la cuenta de Instagram @hamburgo.seguros

* Dar “me gusta” a la publicación del sorteo

* Comentar etiquetando a amigos

* Compartir el post en historias y etiquetar a la cuenta para obtener doble chance

El sorteo se realizará el jueves 12 de febrero y será válido exclusivamente para residentes de Santiago del Estero.

Además, desde la compañía recordaron que quienes deseen asegurar su futuro y el de su familia pueden comunicarse para recibir asesoramiento personalizado al 385 485 6493, donde un productor estará disponible para brindar información sobre las distintas coberturas. También se encuentra habilitado su asistente virtual las 24 horas, a través del 385-6173630.

Con este tipo de acciones, Hamburgo Compañía de Seguros reafirma su compromiso con la comunidad, la educación y la protección de las familias santiagueñas.