Quimsa lo aguantó y sigue invicto de local en la Liga Femenina

La Fusión venció a Gorriones de Río IV por 57-44 con un gran primer tiempo y mantiene su fortaleza en casa. Lorena Campos fue la figura y ya piensa en Naútico de Rosario.

05/02/2026

Quimsa volvió a hacerse fuerte en Santiago del Estero y derrotó a Gorriones de Río IV por 57 a 44 para sostener su invicto como local en la Liga Femenina de Básquet. El equipo dirigido por Germán Brao construyó la victoria en una primera mitad dominante y luego supo administrar la ventaja en un cierre más trabado. Lorena Campos, con 14 puntos, fue la máxima anotadora de la noche.

El comienzo del partido tuvo a un Quimsa muy efectivo con cuatro triples y sumando de contra con Campos y Gramajo para el 15 a 2 en cinco minutos aunte un rival que ofrecía poco en ataque. Arrestos de Numa y Gregrorio descontaron un poco, pero las locales se quedaban con el primero 23 a 10.

En el segundo parcial los dos equipos sintieron el desgaste y comenzaron los errores en ambos lados, hasta que la Fusión reaccionó con un nuevo triple de Campos y el aporte de Paoli para irse al entretiempo arriba 35/17.

El tercero fue parejo, Gramajo y Molina del lado santiagueño, Pispieiro y Numa para Gorriones, a falta de un cuarto las locales mandaban 50 a 28.

Ocho puntos de Gregorio permitieron a Gorriones bajar la brecha ante un Quimsa sin gol que tardó en convertir con Boggetti y Campos para cerrar la historia e imponerse por 57 a 44.

Lorena Campos con 14 puntos fue la destacada además de los 11 de Lara Pérez Gramajo. En Gorriones, 18 para Joaquina Gregorio.

Quimsa (cuatro triunfos y una derrota) estará recibiendo este sábado a Naútico de Rosario desde las 20 horas.