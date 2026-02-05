Carlos Palacios entra en la recta final de su recuperación en Boca: cuándo podría volver

El chileno todavía no sumó minutos en 2026 por una sinovitis en la rodilla derecha, una molestia que arrastra desde fines del año pasado.

Carlos Palacios comenzó la fase final de su recuperación en Boca y su regreso está cada vez más cerca. El chileno todavía no sumó minutos en 2026 por una sinovitis en la rodilla derecha, una molestia que arrastra desde fines del año pasado. En los últimos entrenamientos ya realizó tareas de campo con pelota y el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución.

A pesar de los avances, el atacante aún no estará disponible en lo inmediato. Está descartado para el duelo del próximo domingo ante Vélez y tampoco llegaría al cruce siguiente frente a Platense. El objetivo es que pueda reaparecer a fines de febrero, ya sea ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura o en el partido de Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy, previsto para el martes 24 en Salta.

Cuando estuvo sano, Palacios fue una pieza importante para Claudio Úbeda. La lesión de Alan Velasco, su competidor directo, le había asegurado un lugar en la estructura ofensiva, pero la dolencia en la rodilla lo obligó a frenar. Con la camiseta xeneize acumula 36 partidos, con tres goles y cuatro asistencias.

Su retorno también abre el interrogante táctico. En el 4-3-3 que ensaya el Sifón este año no encaja como extremo clásico ni como volante interno natural. En el sistema anterior solía moverse por la derecha y cerrarse para conectar líneas. Más allá de la posición que ocupe, su vuelta será un alivio para un ataque golpeado por las lesiones.