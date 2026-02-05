Boca sondeó a Estudiantes por Edwuin Cetré y analiza un posible refuerzo

El colombiano volvió a entrenarse en el Pincha tras caerse su pase a Brasil y el Xeneize ya hizo un contacto exploratorio.

Hoy 11:22

Boca inició gestiones para interiorizarse sobre la situación de Edwuin Cetré y realizó un primer llamado a Estudiantes en busca de un refuerzo ofensivo. El colombiano aparece como alternativa para el mediocampo, uno de los puestos que la dirigencia pretende reforzar antes de que se cierre el cupo habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.

El contacto fue exploratorio y apuntó a conocer el escenario del futbolista, que en las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del Pincha tras frustrarse su transferencia a Athletico Paranaense. La operación estaba avanzada e incluso el jugador se había realizado la revisión médica, pero el club platense comunicó que el pase se cayó por divergencias contractuales de último momento.

Desde Brasil surgió otra versión que generó ruido: medios locales señalaron que en los estudios médicos se habrían detectado observaciones cardiológicas y que, por prudencia, decidieron no continuar con la compra. Con ese panorama, Cetré quedó nuevamente a disposición de Eduardo Domínguez.

En Estudiantes manejan dos caminos: venderlo si aparece una oferta conveniente o mejorarle el contrato si continúa en el plantel. No pasa inadvertido que recientemente ambas instituciones negociaron el pase de Santiago Ascacíbar, lo que dejó un canal de diálogo abierto entre dirigencias en este mercado.

Mientras tanto, en Boca trabajan contrarreloj para sumar al menos una incorporación más. El nombre de Cetré ya está sobre la mesa y, aunque por ahora solo hubo un sondeo inicial, no se descarta que las conversaciones avancen en los próximos días.