Espectaculos

Una invitación que generó polémica: Icardi quiere que sus hijas estén en el cumpleaños de Magnolia Vicuña

La China Suárez regresará al país para celebrar el cumpleaños de su hija y la situación generó un nuevo foco de conflicto.

Hoy 12:40

El próximo sábado 7 de febrero será el cumpleaños de Magnolia, una de las hijas de la China Suárez, y ya se desató un nuevo escándalo familiar luego de que Mauro Icardi le pidiera a sus hijas que estén presentes en el festejo.

El evento va a ser en la Argentina, más precisamente en la famosa “casa de los sueños”, y según contó Pilar Smith en LAM (América), parte del problema es que las hijas de Wanda Nara no querrían ir.

“Me dicen que las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia. Mauro está muy enojado porque quiere que las chicas vayan. Dicen que las veces que han ido fue porque él se los pidió, pero que en realidad no tienen ganas de compartir”, explicó.

Sin embargo, esto no es todo. Y es que, en medio de la polémica, Wanda aseguró que llevaría a sus hijas a la celebración siempre y cuando su papá esté presente.

Esto abrió la puerta a un segundo problema, ya que el futbolista tendrá que quedarse en Turquía, para cumplir sus compromisos con Galatasaray, y no podrá asistir al cumpleaños de la hija de la China.

