Golpe al tráfico de fauna en Monte Quemado: rescataron aves exóticas y hallaron restos de felinos

Los animales eran destinados al mercado negro, mientras que restos de especies protegidas fueron hallados como "trofeos".

Hoy 18:27

En un importante operativo conjunto, la Dirección General de Bosques y Fauna, con apoyo de la Policía, desmanteló en Monte Quemado un centro de acopio ilegal dedicado al tráfico de fauna silvestre. Durante el procedimiento se rescataron aves exóticas destinadas al mercado negro y se incautaron restos de especies protegidas, que eran conservados como “trofeos”.

El operativo, considerado uno de los más relevantes contra el comercio ilegal de biodiversidad en la región, fue el resultado de una investigación judicial que permitió exponer una práctica sistemática de depredación del monte nativo en pleno casco urbano de la ciudad.

La intervención se concretó durante la jornada del miércoles, cuando inspectores de Bosques y Fauna, junto a efectivos de la Seccional N°22, realizaron un allanamiento en una propiedad privada. En el lugar constataron la existencia de una infraestructura destinada al cautiverio, almacenamiento y comercialización clandestina de animales silvestres.

El principal rescate estuvo centrado en varios ejemplares de loros habladores, aves altamente codiciadas en el mercado ilegal por su capacidad de imitación, que se encontraban en condiciones de hacinamiento. No obstante, el hallazgo más alarmante se produjo en otro sector del inmueble, donde se encontraron cueros de iguanas y felinos, además de piezas de taxidermia terminadas, listas para ser vendidas como ornamentos ilegales.

Las aves rescatadas no fueron liberadas de manera inmediata. Por razones sanitarias, fueron trasladadas a un centro de rehabilitación especializado, donde permanecerán bajo estricta cuarentena. “El objetivo final es su reinserción en el hábitat natural, pero se trata de un proceso delicado: muchas de estas aves deben reaprender a alimentarse y sobrevivir tras el trauma del cautiverio”, explicaron desde el organismo provincial.

En cuanto a los restos orgánicos incautados, la Justicia dispuso su desnaturalización y posterior destrucción, con el fin de evitar que vuelvan a ingresar al circuito ilegal de comercialización.

Desde los organismos de control remarcaron que este tipo de prácticas constituyen delitos penados por la legislación vigente y representan un grave daño al ecosistema santiagueño. La extracción indiscriminada de fauna silvestre altera el equilibrio ambiental y pone en riesgo la supervivencia de especies autóctonas.

La causa quedó en manos de la Justicia administrativa y judicial, donde se aguarda la aplicación de sanciones ejemplares para los responsables del centro de acopio clandestino.