El presidente del Parlamento venezolano pidió perdón por las detenciones de presos políticos

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, habló en la Asamblea Nacional durante el debate sobre la ley de amnistía general.

Hoy 18:52

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, pidió perdón por las detenciones de presos políticos durante el chavismo, en un inédito llamado a la reconciliación nacional a poco más de un mes de la captura de Nicolás Maduro.

“Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, afirmó Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un discurso en el Parlamento que trató este jueves un proyecto de ley de amnistía general.

Jorge Rodríguez evocó la figura del líder chavista Hugo Chávez. Según afirmó, el expresidente “pidió perdón y perdonó” tras el fallido intento de golpe en su contra de 2002.

Qué dijo Jorge Rodríguez en el Parlamento chavista

En su discurso, Jorge Rodríguez afirmó: “Pedimos perdón porque -lo digo con claridad- a mi no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales, o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”.

Además, dijo: “Hago otra diferencia más. A mi Chavez una vez me ofreció ser -imagínense tamaño desaguisado- ministro del Interior y me dijo: ´mejor no porque vas a soltar todos los presos, comunes también incluídos".

Las palabras de Rodríguez fueron recibidas con aplausos en el recinto.

Su discurso se escuchó en la sesión del Parlamento de Venezuela que aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo.

“En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”, dijo Rodríguez, antes de nombrar una comisión encargada del proceso de consultas de cara a la segunda discusión y aprobación de la ley, que aún no tiene una fecha definida.



El proyecto de amnistía excluye las “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y abarca a acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, los delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos.