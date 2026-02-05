Omar Pérez, ídolo de Santa Fe y ex Boca Juniors, fue hospitalizado tras sufrir un infarto

El nueve veces campeón con el cuadro Cardenal fue atendido en la clínica Marly luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.
Omar Sebastián Pérez, leyenda de Independiente Santa Fe al ser campeón de la Copa Sudamericana y otros ocho títulos, fue hospitalizado tras sufrir un infarto. Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly por un intenso dolor en el pecho. Los médicos confirmaron el diagnóstico de infarto y procedieron con la colocación de un stent, intervención que estabilizó su condición de forma oportuna.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La academia y restaurante OP10 informó que, según las recomendaciones médicas, Pérez permanecerá en observación durante cinco días en la misma clínica, bajo estricto control y seguimiento. El reporte señala que el estado de salud del fundador es estable y con buen pronóstico, resultado de la atención inmediata y el tratamiento recibido.
En el mensaje dirigido a la comunidad OP10, la administración agradeció el apoyo y pidió mantener la calma. Se solicitó a todo el equipo continuar con sus funciones habituales para asegurar el normal desarrollo de las actividades en la academia y el restaurante.
La institución anunció que cualquier novedad relevante sobre la evolución de Omar Sebastián Pérez será comunicada oportunamente.
Con la camiseta Cardenal, “Chipakero” jugó 374 partidos y marcó 77 goles, siendo el jugador extranjero que más partidos ha jugado en la historia con Santa Fe. En total fueron tres títulos de Liga, tres de Superliga de Colombia y una Copa Colombia. Además, fue el capitán del título en la Copa Sudamericana del 2015 y la Copa Suruga Bank en 2016.