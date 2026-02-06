Un alto mando del Estado Mayor ruso fue herido durante un atentado en Moscú

Al parecer, "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk.

Hoy 07:28

Varios altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas han muerto en los últimos años en ataques supuestamente organizados por la inteligencia militar de Ucrania.

La última víctima militar de un atentado en Rusia ha sido el teniente general Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, que ha sido hospitalizado con heridas de bala tras un atentado cometido en Moscú el viernes, 6 de febrero de 2026.

La vocera del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Svetlana Petrenko, informó de lo sucedido a la agencia RIA Nóvosti. Al parecer, "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, "y huyó del lugar de los hechos". Según Petrenko, "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad".

Investigación de lo ocurrido

Alexéev es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar en Rostov con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

"En estos momentos, los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso", añadió Petrenko. De momento, el CIR no ha formulado versiones sobre los móviles del ataque.