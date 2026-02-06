“No digas pavadas”: fuerte cruce entre Marixa Balli y Esteban Mirol al aire

La entrevista se descontroló y terminó en un intercambio de acusaciones sin filtro.

Hoy 08:07

Una fuerte pelea se produjo en medio de un debate que se armó en LAM (América). El periodista Esteban Mirol se cruzó muy fuerte con Marixa Balli y abandonó el móvil que estaba dando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La discusión se dio luego de que el conductor le reclamara a la cantante por haber tenido un local de ropa en La Salada y cuestionara el origen de la ropa que vendía allí.

Mirol y Balli levantaron la voz en la pelea televisiva durante varios minutos, sin ponerse de acuerdo sobre el tema de fondo, y cruzaron cuestiones personales. La exbailarina dijo que el periodista la quiso invitar a salir, pero él lo negó.

La discusión se dio a partir de las críticas que había hecho Esteban Mirol a Marixa Balli tras el cierre del local de ropa de la panelista que tenía en Flores.

“Escuchame, Mirol, si vos me vas a minimizar, criticar y a decir todas las p... que dijiste ayer de mi persona o no te lo voy a permitir porque tengo los ovarios suficientes para bancármelo”, lanzó Balli.

La exbailarina explicó que toleró “tres años de investigación” cuando tenía el espacio de venta en el predio de La Salada. “Quiero ver quién se puede bancar tres años de investigación de la manera que me la banqué yo. No voy a permitirte tus bol...”, expuso.

Mirol le reprochó que ella tenía el espacio de venta en ese lugar, cuando era intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. “Era el que tenía que fiscalizar ese predio y estaba con un yate de 40 mil dólares alquilado y con una señorita”, remarcó.

“No me importa. No vine acá a hablar tampoco de nada. Vengo a defenderme de las barbaridades que dijiste ayer, que no te lo voy a permitir. No tengo nada que ver con todo lo que pasaba en La Salada. Dijiste muchísimas cosas en donde yo quedé incluida”, insistió Balli.

Cuando el periodista le pidió que enumerara esas cosas, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) prefirió no repetirlas. Mirol, entonces, reaccionó. “Si no vas a repetir es porque no tenés nada para decir”, devolvió.

Mensajes

“¿Por qué estoy sentada acá? Hoy hice una cadena nacional. Le pedí permiso a Telefe porque la verdad me daba vergüenza dar una cadena nacional por las barbaridades que dijiste hacia mi persona", respondió Balli.

El conductor, entonces, le habló del pasado. “Bueno, pero has ido a todos lados. Te daba vergüenza pero fuiste a todos lados y lo único que supiste decir era que yo te había invitado a salir”, arremetió.

Enojados, los dos levantaban la voz a medida que se encimaban más sus argumentos. “Quedate defendiendo a La Salada”, lanzó Mirol y enumeró parte de lo que ocurrió con ese predio. “¿Pero este hombre no escucha? ¿No escuchás Mirol“, se preguntó la mediática y agregó: ”No, es un mentiroso total".

Luego, el periodista dijo que tiene videos en los que Balli defiende a La Salada. “Ah, bueno, estamos hablando de otros años cuando yo estaba en el predio. Yo trabajé, tuve local y defendía a los laburantes que estaban ahí”, explicó ella.

“¿Querés que te los lleve, Ángel?“, preguntó, picante, el presentador. ”Me hartaste, Mirol. Hacé lo que se te cante y lo que te haga feliz. Si eso te hace feliz, tráeselo", pidió Balli.

En ese momento, Mirol dijo que se iba a ir. Se levantó y dejó a la cámara sola, en su propia casa. “Dale, Mirol, ¿quién sos ahora? ¿Carmen Barbieri?“, lanzó Ángel de Brito, al recordar el día en el que la conductora abandonó un móvil de Intrusos.