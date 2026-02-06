Tragedia en Quimilí: una joven murió y tres personas resultaron gravemente heridas tras un choque de motos

El violento siniestro ocurrió en el barrio Campos 2 durante la madrugada. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Capital.

Hoy 08:15

Una jornada de luto y desesperación se vivió en la madrugada en el Barrio Campos 2 de Quimilí, tras un gravísimo accidente vial que se cobró la vida de una joven y dejó a otras tres personas luchando por su vida en la capital provincial.

La víctima fatal fue identificada como Nadia Celene Yance, quien falleció poco después de ser trasladada de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones.

El siniestro se produjo cuando dos motocicletas colisionaron de manera violenta. Según testimonios de personas que presenciaron el hecho, Juan Bautista Paz, de 18 años, circulaba a gran velocidad cuando embistió al vehículo en el que viajaban tres mujeres.

El saldo del choque fue devastador: Nadia Celene Yance falleció tras ser derivada a ciudad Capital. Sus acompañantes Claudia Trejo Yance y Valentina Daniela Díaz, fueron rasladadas tambien a ciudad Capital en estado crítico.

Mientras que Juan Bautista Paz fue derivado también con heridas de gravedad.

La escena del accidente se vio desbordada no solo por la violencia del impacto —que incluyó a una menor de edad con una fractura expuesta— sino por la falta de ambulancias suficientes ante la cantidad de heridos.

La policía y la justicia ya trabajan para determinar las responsabilidades penales del caso, mientras la comunidad de Quimilí permanece conmocionada por la pérdida de una vida joven en un contexto de presunta imprudencia al volante.