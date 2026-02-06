Intentó huir de un control y abandonó un bolso con armas y más de tres kilos de droga

El sospechoso escapó en un barrio de la ciudad de Córdoba. El operativo incluyó incidentes y el uso de armamento menos letal.

Hoy 08:30

Un importante procedimiento policial se desarrolló este jueves por la noche en barrio Cooperativa Los Paraísos, en la ciudad de Córdoba, luego de que un hombre huyera al intentar ser controlado y abandonara un bolso con armas de fuego, droga y otros elementos de interés para la Justicia.

El operativo tuvo lugar en el sector de Manzana 1 y pasaje Telecom, donde efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) y del Grupo Especial de Operaciones Tácticas (GEOT) intentaron identificar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el motociclista escapó hacia el interior del barrio y, durante la huida, arrojó un bolso.

Dentro del mismo, los uniformados encontraron dos pistolas —calibres 9 milímetros y .22—, cargadores, una mira telescópica, un cartucho de FAL, dinero en efectivo, un teléfono celular, una balanza de precisión, tres ladrillos de marihuana, picadura de marihuana, 21 envoltorios termosellados y dos envoltorios con clorhidrato de cocaína.

En el marco de la continuidad del procedimiento, y tras un rastrillaje en la zona, los policías hallaron en un domicilio abandonado una motocicleta Honda GLH 150 cc que presentaba pedido de secuestro vigente por la Justicia.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión, ya que vecinos arrojaron piedras contra el personal policial. Ante esta situación, los efectivos debieron utilizar armamento menos letal para restablecer el orden y garantizar la seguridad.

Por el hallazgo de estupefacientes, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que confirmó el secuestro de 2.989 gramos de marihuana y 397 gramos de cocaína. En tanto, personal de Investigaciones tomó intervención para el análisis del material incautado y continuar con las averiguaciones para esclarecer el hecho.

Todo lo secuestrado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la búsqueda del sospechoso que logró escapar.