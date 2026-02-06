“Sale último y cobra más de un palito”: la indignación de Esteban Mirol por Colapinto

El comentario del periodista sobre el salario del piloto generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Esteban Mirol quedó envuelto en una polémica inesperada tras un comentario sobre Franco Colapinto que no tardó en viralizarse. Según su punto de vista, el piloto argentino percibe un salario mucho más elevado de lo que le corresponde. Y, por ese motivo, planteó un inesperado debate.

“Colapinto recibe un palito verde por año por salir último en la Fórmula 1. Mirá qué mensaje, ¿no? Hay pibes que estudian cinco años en la universidad para ser médicos, contadores, profesionales, y a ellos seguramente no les pagan más de tres millones de pesos por mes. El mensaje es aterrador”, lanzó totalmente indignado.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta al referirse al riesgo que implica competir en la máxima categoría del automovilismo: “Y no me hablen del riesgo, ¿eh? Porque la verdad que vivir en la Argentina sin tener que correr un Fórmula 1 es de un riesgo total”.

Sus palabras generaron reacciones divididas. Mientras que la mayoría de los usuarios se mostraron en contra de su análisis, ya que se trata de una disciplina que mueve cifras multimillonarias a nivel mundial, otros coincidieron con su mirada sobre la brecha salarial.