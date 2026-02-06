El municipio trabaja con sus áreas operativas y de prevención ante las intensas lluvias

Las áreas operativas se encuentran trabajando de manera preventiva en diversos sectores de la ciudad, con acciones de asistencia y control para resguardar a los vecinos.

Hoy 09:36

La Municipalidad de La Banda informa que a raíz del evento climatológico registrado durante la madrugada de hoy trabaja a través de sus áreas operativas y de prevención de manera articulada junto a las distintas áreas operativas para atender las demandas y situaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, el personal de las áreas correspondientes se encuentra desplegado, en diferentes puntos de la ciudad, realizando tareas de asistencia, control y prevención, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y minimizar los inconvenientes ocasionados.

Asimismo, se solicita a la comunidad circular con extrema precaución por la vía pública, respetando las indicaciones del personal municipal y teniendo en cuenta el estado de las calles, a fin de evitar accidentes.

El municipio informa que continuará monitoreando la situación y brindando respuestas a las necesidades que se presenten, reafirmando su compromiso de acompañar a los vecinos ante este tipo de contingencias.

Asimismo desde la Estación meteorológica dependiente del municipio se informó que continuarán las condiciones inestables y las lluvias durante la jornada de hoy por lo que se solicita tener en cuenta las medidas preventivas en estos casos.