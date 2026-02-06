Ingresar
El insólito medio de transporte que hallaron unos perritos en medio de una inundación

La imagen comenzó a circular por las redes sociales y fue replicado por medios de comunicación. En medio de un desastre, una imagen que dio esperanza.

Hoy 09:45

Durante las graves inundaciones que han afectado amplias zonas del Caribe colombiano, una escena captada en video mostró cómo varios perros se subieron al lomo de una vaca en medio de la crecida para evitar ser arrastrados por el agua, en un acto de aparente solidaridad animal que se volvió viral en redes sociales.

