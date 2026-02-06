Le disparó por la espalda a un adolescente de 14 años durante una pelea en San Martín

La víctima ingresó al Hospital Eva Perón con una herida en la espalda, ocasionada por el impacto de una bala de goma.
Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva, acompañado de su familia.
El acusado, por su parte, fue detenido por la policía. Cuando los agentes llegaron al barrio, lo encontraron con un corte a la altura de la sien y manchas hemáticas en el rostro. Según dijo a los efectivos, fue agredido por los vecinos después del hecho.
Morales fue trasladado al Hospital Belgrano, donde le realizaron las curaciones correspondientes y permanece en observación.
La policía también detuvo a Jazmín Ayelén Correa, una mujer de 21 años que habría estado involucrada en la disputa y que tenía en su poder un arma de fuego tipo pistolón de doble caño, calibre 16, sin municiones.
El caso quedó en manos de la doctora Diana Mayco, de la Unidad Funcional de Instrucción 7 de San Martín. Ahora los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.