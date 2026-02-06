Le disparó por la espalda a un adolescente de 14 años durante una pelea en San Martín

El joven se encontraba discutiendo con el hijo del agresor. Permanece internado en terapia intensiva.

Hoy 09:46

Un episodio de extrema violencia se desató en José León Suárez, cuando un hombre le disparó por la espalda a un chico de 14 años que estaba peleando con su hijo.

El menor tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en grave estado.

La víctima fue identificada como Ian Salinas y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, era amigo del hijo del agresor.

El lamentable episodio ocurrió en el barrio Villa Hidalgo, y quedó registrado en un video capturado por un testigo.

Hasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron la pelea y la posterior intervención del padre de uno de los adolescentes, identificado como Gustavo Fabián Morales, de 42 años, según informó el portal SM Noticias.