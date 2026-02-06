Defensa y Justicia le dio otro duro golpe a Newell’s que sigue sin ganar en el Apertura

El Halcón, invicto en el certamen, se impuso por 3 a 2 en el Coloso Marcelo Bielsa ante la Lepra, que arrastra un flojo arranque.

07/02/2026

De un lado quedó la alegría del líder; del otro, la desolación del último. Defensa y Justicia se impuso 3-2 ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, confirmó su gran arranque en el Torneo Apertura y profundizó el delicado presente del equipo rosarino, que apenas suma un punto y volvió a irse silbado por su público.

El Halcón no necesitó brillar: le alcanzó con aprovechar los errores de una Lepra frágil. En un primer tiempo parejo y con poco vuelo ofensivo, la visita encontró el partido gracias al oportunismo de Miritello, figura clave. A los 31 minutos, un grave error defensivo de Newell’s terminó en asistencia de Portillo y definición del 9 para romper el cero. Antes del descanso, el delantero amplió de cabeza ante una marca floja y empezó a inclinar definitivamente la historia.

La dupla Orsi-Gómez había cambiado el esquema a un 4-4-2 buscando reacción y, por momentos, Newell’s mostró intención. Incluso generó dos situaciones claras con remates de Luciano Herrera y Guch que resolvió Fiermarin. Pero cada intento local chocó contra su propia inestabilidad defensiva, un problema que vuelve a repetirse fecha tras fecha.

En el complemento, Newell’s arriesgó con cambios ofensivos y dejó espacios. Defensa lo aprovechó: Portillo marcó el tercero y pareció liquidar todo. La Lepra reaccionó tarde. Matías Cóccaro descontó con un golazo y el equipo reclamó una mano de Hausch que pareció penal. Ya en el cierre, Salomón puso el segundo local, pero no alcanzó. El final encontró al Coloso envuelto en silbidos y a Defensa celebrando desde lo más alto de la tabla.