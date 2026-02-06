Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Newell’s va por su primera victoria en el Apertura contra el invicto Defensa y Justicia

La Lepra arrastra un arranque flojo y necesita reaccionar en casa. El Halcón llega sin derrotas, pero con deudas en ataque.

Hoy 00:02

Newell’s recibirá este sábado desde las 22.15 a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que encuentra a la Lepra obligado a cambiar la cara. El equipo rosarino todavía no ganó en el año y necesita un triunfo que calme el clima, mientras que el Halcón llega invicto y con una campaña silenciosa pero efectiva.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Tras un 2025 muy pobre, Newell’s encaró una renovación profunda: sumó 17 refuerzos, liberó a diez jugadores y apostó por la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez. Sin embargo, el impacto aún no se refleja en resultados. El conjunto rojinegro apenas tiene un punto, producto del empate ante Independiente, y cayó frente a Talleres y Boca, mostrando dificultades para sostener una idea de juego.

Defensa y Justicia, en cambio, construyó un inicio ordenado. El equipo de Florencio Varela derrotó a Riestra en el Guillermo Laza y empató con Estudiantes, aunque dejó pasar la chance de ganar por un penal fallado por Rubén Botta. A pesar de mantenerse invicto, el Halcón solo convirtió un gol en el torneo, una estadística que marca su principal deuda de cara a un compromiso exigente en Rosario.

El cruce enfrenta a un Newell’s urgido y a un Defensa que busca confirmar su solidez. En el Coloso, la Lepra se juega mucho más que tres puntos: necesita una señal de despegue.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Social y Deportivo Defensa y Justicia Club Atlético Newell’s Old Boys

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un violento choque frontal en ruta 34 dejó dos heridos de consideración
  2. 2. Argentina, con Marco Trungelliti como pieza central, enfrenta a Corea del Sur por la Davis
  3. 3. El gobierno provincial trabaja en las zonas afectadas por la crecida y los fenómenos climáticos
  4. 4. Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo de importación de carne vacuna argentina en Estados Unidos
  5. 5. Condenaron a 18 años de prisión al ex juez Walter Bento por corrupción judicial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT