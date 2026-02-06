Newell’s va por su primera victoria en el Apertura contra el invicto Defensa y Justicia

La Lepra arrastra un arranque flojo y necesita reaccionar en casa. El Halcón llega sin derrotas, pero con deudas en ataque.

Hoy 00:02

Newell’s recibirá este sábado desde las 22.15 a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que encuentra a la Lepra obligado a cambiar la cara. El equipo rosarino todavía no ganó en el año y necesita un triunfo que calme el clima, mientras que el Halcón llega invicto y con una campaña silenciosa pero efectiva.

Tras un 2025 muy pobre, Newell’s encaró una renovación profunda: sumó 17 refuerzos, liberó a diez jugadores y apostó por la dupla técnica Favio Orsi – Sergio Gómez. Sin embargo, el impacto aún no se refleja en resultados. El conjunto rojinegro apenas tiene un punto, producto del empate ante Independiente, y cayó frente a Talleres y Boca, mostrando dificultades para sostener una idea de juego.

Defensa y Justicia, en cambio, construyó un inicio ordenado. El equipo de Florencio Varela derrotó a Riestra en el Guillermo Laza y empató con Estudiantes, aunque dejó pasar la chance de ganar por un penal fallado por Rubén Botta. A pesar de mantenerse invicto, el Halcón solo convirtió un gol en el torneo, una estadística que marca su principal deuda de cara a un compromiso exigente en Rosario.

El cruce enfrenta a un Newell’s urgido y a un Defensa que busca confirmar su solidez. En el Coloso, la Lepra se juega mucho más que tres puntos: necesita una señal de despegue.